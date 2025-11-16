Число российских детей, страдающих от РПП, увеличилось почти в четыре раза

В России наблюдается резкий рост числа детей, страдающих расстройствами пищевого поведения. Как сообщила изданию «Постньюс» психиатр Анна Коршунова, возглавляющая Центр изучения РПП, за последнее десятилетие количество обращений среди детей младше 12 лет увеличилось почти вчетверо.

Специалисты отмечают, что у детей подобное психическое заболевание развивается значительно быстрее и протекают более агрессивно, чем у взрослых пациентов. Психиатр Василий Шуров пояснил, что при отсутствии своевременного лечения эти нарушения могут приводить к серьёзным последствиям для здоровья, включая полное истощение организма. Согласно медицинской статистике, летальные исходы при данных расстройствах фиксируются в 5-15% случаев.

По информации ВОЗ, во всем мире около 14 миллионов человек живут с диагностированными расстройствами пищевого поведения. Из этого числа 3-4 миллиона составляют дети и подростки. При этом эпидемиологи предполагают, что реальные показатели заболеваемости могут быть многократно выше официальных данных, поскольку значительная часть больных никогда не обращается за специализированной медицинской помощью.

Ранее Life.ru писал, что в России зафиксирован значительный рост количества детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Психотерапевты отмечают, что примерно каждый шестой российский ребёнок демонстрирует симптомы данного нарушения.