США не нападут на РФ после переброски войск в Румынию, заявил политолог

Наращивание военного контингента США в Румынии вызвало вопросы у наблюдателей. Политолог Дмитрий Аграновский в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, чего на самом деле стоит ждать от такого шага.

По мнению эксперта, прямое столкновение двух крупнейших ядерных держав исключено. Это было бы безумием, которое обернётся коллапсом для всей планеты, независимо от места столкновения. Поэтому всерьёз рассматривать сценарий вторжения американских солдат на российскую территорию не приходится.

У Вашингтона есть куда более удобный инструмент — украинская армия. Потери среди местных военных для заокеанских стратегов некритичны. Зачем рисковать своими гражданами, когда можно воевать чужими руками?

Переброску сил в Румынию Аграновский называет элементом психологической игры. Это сигнал европейским союзникам по НАТО, которые постоянно упрекают Дональда Трампа в недостаточном внимании к альянсу. Жест призван продемонстрировать, что Штаты по-прежнему в деле, но не более того.

А ранее Life.ru писал, что США планируют временно развернуть свои истребители и контингент численностью до 500 человек в Румынии. Президент Никушор Дан публично дал согласие на размещение самолётов и военных США на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции в Иране.