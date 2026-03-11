Румыния разрешила США использовать свою базу для ударов по Ирану

Соединённые Штаты планируют временно развернуть свои истребители и контингент численностью до 500 человек на территории Румынии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные своих источников.

Предполагается, что база Михаил Когэлничану станет ключевым пунктом для проведения более масштабных операций, включая материально-техническое обеспечение и дозаправку самолётов, задействованных в миссиях на Ближнем Востоке.

Тем временем президент Румынии Никушор Дан публично дал согласие на размещение самолётов и военных США на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции в Иране.

Ранее западные СМИ сообщили, что США могут ввести сухопутные войска в Иран ради урана. Для извлечения запасов ядерного топлива из-под земли в Исфахане потребуется значительный контингент сухопутных войск.