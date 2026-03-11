Владимир Путин
11 марта, 12:51

Румыния разрешила США использовать свою базу для ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Соединённые Штаты планируют временно развернуть свои истребители и контингент численностью до 500 человек на территории Румынии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные своих источников.

Предполагается, что база Михаил Когэлничану станет ключевым пунктом для проведения более масштабных операций, включая материально-техническое обеспечение и дозаправку самолётов, задействованных в миссиях на Ближнем Востоке.

Тем временем президент Румынии Никушор Дан публично дал согласие на размещение самолётов и военных США на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции в Иране.

В США заявили о крупном просчёте Белого дома в операции против Ирана

Ранее западные СМИ сообщили, что США могут ввести сухопутные войска в Иран ради урана. Для извлечения запасов ядерного топлива из-под земли в Исфахане потребуется значительный контингент сухопутных войск.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

