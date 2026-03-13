Всплыла секретная квартира? Экс-министра Старовойта и после смерти настиг долг за коммуналку Оглавление Жильё Старовойта аукнулось семье Миллиардное наследство: дворцы и квартиры Тайна Патриков: кому достанется элитное жильё В Никулинском райсуде Москвы будет рассмотрен иск управляющей компании к наследникам погибшего прошлым летом экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Речь идёт о долге за коммунальные услуги. Подробности - в Life.ru 12 марта, 21:45 У министра Старовойта было поместье за полмиллиарда, но он задолжал 70 тысяч за коммуналку. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Михаил Терещенко © GPTChat

Жильё Старовойта аукнулось семье

В картотеке Никулинского суда говорится, что УК «Смайнекс премиум сервис» подала иск к наследникам покойного чиновника. Обращение в суд поступило ещё в ноябре 2025 года.

Речь идёт о взыскании задолженности по ЖКУ за период июнь – октябрь 2025 года. Её сумма достигает всего 70 тысяч рублей. То есть в месяц недвижимость обходилась максимум в 14 тысяч. Какого рода она (квартира в «брежневке» или «хрущёвке» или кладовка в элитном ЖК), остаётся только догадываться.

Роман Старовой. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Напомним, Роман Старовойт свёл счёты с жизнью 7 июля 2025 года через несколько часов после опубликованного указа Владимира Путина, которым российский президент освободил министра транспорта от занимаемой им должности. А спустя несколько дней на имя Старовойта пришла очередная платёжка. Платить по ней было уже некому, а близким чиновника, похоже, просто было не до этого, либо они не знали о существовании недвижимости.

Судя по тому, что иск до сих пор не отозван, а услуги УК всё ещё не оплачены, семья Старовойта не горит желанием гасить его долги. С ноября 2025 года сумма задолженности за коммуналку могла вырасти ещё минимум в полтора раза.

Миллиардное наследство: дворцы и квартиры

Наследственное дело бывшего губернатора Курской области и экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта было открыто в сентябре 2025 года. Делить есть что: по разным оценкам, после себя чиновник оставил имущество на сумму около миллиарда рублей.

Семейным гнездом долгое время служило трёхэтажное поместье площадью почти 1 тыс. квадратов на берегу Москвы-реки в закрытом элитном посёлке «Береста» — это в подмосковном Мякинине. Речь о настоящей классической усадьбе с башенками, шпилями, куполом, корпусом для прислуги и ландшафтным садом во дворе. Стоимость подобных хором — от полумиллиарда рублей.

Коттеджный посёлок «Береста». Фото © РИА Новости / Нина Зотина

Впрочем, в марте прошлого года — за три месяца до самоубийства министра — это домовладение было выставлено на продажу с огромным дисконтом — всего за 157 млн рублей. Возможно, Старовойт уже тогда понимал, что может стать фигурантом дела о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Курской области, а это имущество могло быть изъято судом как коррупционное.

Самая большая квартира, которой пользуются Старовойты, имеет впечатляющую площадь — 345 квадратов. Это жильё располагается на верхних этажах фешенебельного и ультрасовременного ЖК «Панорама» на улице Климашкина, возле Московского зоопарка. Цена таких хором может превышать 300 млн рублей.

ЖК «Панорама» на улице Климашкина. Фото © yandex.com/maps

Супруга погибшего является бенефициаром детского образовательного центра Piccolo School, который находится в люксовом ЖК «Итальянский квартал» на улице Фадеева в двух километрах от Кремля. Не исключено, что она владеет и помещением под этот бизнес. Стоимость квадрата там — вплоть до 2,5 млн рублей.

Старшая дочь пользуется квартирой на 140 квадратов в высотке бизнес-класса в Шмитовском проезде возле Москвы-Сити и парка «Красная Пресня». Цена актива — около 100 млн рублей.

Бывшая жена Романа Старовойта с дочерьми. Фото © Telegram / SHOT

В Петербурге Старовойты занимали несколько квартир. 50-метровую студию в знаменитом доме Мусина-Пушкина на набережной реки Мойки — это памятник федерального значения, который построили в XVIII веке. Цена — около 25 млн рублей.

Апартаменты площадью 165 квадратов на Малоохтинской набережной в привилегированном жилом комплексе «Большой дом на Неве». Цена — около 80 млн рублей.

Тайна Патриков: кому достанется элитное жильё

В 2021 году Роман Старовойт развёлся со своей супругой Светланой — в браке они воспитывали двоих дочерей. Теперь девушки — наследники первой очереди. Однако не стоит сбрасывать со счетов и последнюю возлюбленную Старовойта Полину Копылову.

Полина Копылова на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

С ней покойный министр в официальных отношениях не состоял, но это не значит, что её не может быть, например, в завещании чиновника. Интриги в сюжет добавляет и то, что, по сообщениям СМИ, мать Полины после переезда Старовойта из Курска, где он трудился на посту губернатора, в Москву жила в самом центре столицы — на Патриарших прудах.

Причём ни она, ни дочь не владели подобной недвижимостью в 2024 году. Учитывая, что апартаменты сейчас арестованы, их связь с экс-губернатором очевидна для силовиков. При этом вряд ли он стал бы записывать элитный актив на Полину или себя — слишком рискованно. Самый вероятный вариант — оформили на гражданскую тёщу. Предполагалось, что непосредственно Полине Копыловой останется только корейский седан KIA K5, который ей подарил покойный.