Женщина или посудомойка: Сравниваем эффективность и экономию, а также — за сколько окупится техника

В большинстве бытовых ситуаций посудомоечная машина расходует меньше воды, чем обычное мытьё посуды вручную. По оценке Еврокомиссии, при ручной мойке обычно уходит около 20 литров воды, тогда как современная экономичная посудомоечная машина тратит примерно 9 литров за один цикл. Об этом Life.ru рассказал экономист Дмитрий Алексеев.

Британские испытания показали ещё более заметную разницу: на 14 комплектов посуды ручная мойка потребовала около 63 литров воды, машина в стандартном режиме — 12,96 литра, а в экономичном режиме — 9,74 литра. В России схожие выводы приводило и Роскачество. По его данным, посудомоечная машина может сократить расход воды почти в 10 раз, а на полный цикл в среднем уходит 8–14 литров. В эксперименте Роскачества даже экономная ручная мойка потребовала 45 литров воды, тогда как посудомоечная машина — 13 литров.

Исследование Мичиганского университета также показало, что при обычном поведении пользователей машинная мойка даёт менее половины расхода воды и менее половины связанных с этим процессом выбросов по сравнению с ручной мойкой под постоянно открытой струёй.

Поэтому для российских семей практический вывод, как мне кажется, прост: при полной загрузке и включении экономичного режима посудомоечная машина чаще всего оказывается выгоднее ручной мойки и по воде, и по затратам энергии на подогрев. Дмитрий Алексеев Экономист

По столичным тарифам сама по себе экономия воды окупает посудомоечную машину не слишком быстро: при расходе около 45 литров при ручной мойке против примерно 13 литров у машины выгода на одном цикле составляет всего несколько рублей, поэтому модель стоимостью порядка 24–32 тысяч рублей возвращает свою цену лишь через 17–23 года при ежедневном использовании. Однако при сравнении с обычной ручной мойкой горячей водой расчёт уже выглядит заметно убедительнее: в этом случае каждый запуск обходится ощутимо дешевле, и срок окупаемости сокращается примерно до 4,5–6 лет, а если включать машину не каждый день, а через день, — до 9–12 лет.

