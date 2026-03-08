Вы не доживёте и до обеда, если исчезнет всё, что придумали женщины: 18 изобретений и их авторок к 8 Марта
Думаете, что всё создали только мужчины? Как бы не так! Life.ru предположил, каким бы был мир без женских изобретений. Не хотите взглянуть на кошмар, который вас ждёт?
Изобретения женщин, изменившие мир
Вы когда-нибудь задумывались, кто придумал все вещи, окружающие нас каждый день? Создатель есть абсолютно у каждого предмета, который вы когда-либо держали в руках. Life.ru решил пофантазировать и представить, а каким бы был день, если бы вдруг пропали все вещи, созданные женщинами? Ниже мы описали типичное расписание среднестатистического современного человека с утра и до вечера. И вот с какими трудностями пришлось бы бороться.
Доброе утро, у вас пропало что-то важное из дома
Женские изобретения в быту
Вы открываете глаза, солнце слегка слепит. Сегодня рабочий день, так что нужно скорее вставать и приводить себя в порядок. Самый лучший способ взбодриться — принять душ. Ах да, по поводу него… у вас нет горячей воды. Совсем. Дело в том, что электрический нагреватель воды изобрела Ида Форбс в 1917 году. Поэтому сейчас придётся быстро ополоснуться под ледяной водой!
После такого испытания неплохо было бы выпить горячего кофе, правда? Тут тоже небольшая загвоздка: первые фильтры для кофе изобрела немецкая домохозяйка Мелитта Бенц в 1908 году. До её разработки люди пили кофе с гущей. Но для вас же это не проблема?
Ладно, без кофе так без кофе. Что насчёт завтрака? Заглянем в холодильник. Ой, подождите, его же не существует! В 1914 году Флоренс Парпарт запатентовала конструкцию, ставшую прообразом современных холодильников. Так что вы, скорее всего, храните еду в холодном подвале. Кстати, а помыли посуду с вечера? Если да, то вам крупно повезло, иначе пришлось бы мыть руками. Потому что посудомоечная машина появилась благодаря Джозефине Кокрейн в 1886 году. Светская львица устала от того, что прислуга вечно разбивала её дорогостоящий фарфор.
Позавтракать, видимо, не выйдет. Нужно собираться на работу, давайте погладим рубашку! Не переживайте, утюг существует, а вот гладильной доски нет. Она была запатентована Сарой Бун в 1892 году. Что же вы будете делать?
Пора на работу, попробуете выйти из дома?
Как выглядел бы автомобиль без женского вклада?
Ну и утречко… на работе должно быть проще. Представим, что за окном морозное, зимнее утро. Снега насыпало по колено, убирать его придётся вручную, поскольку снегоуборочная машина была придумана обычной секретаршей — Синтией Вестовер в 1892 году.
Когда со снегом покончено, нужно выдвигаться на работу. Но будьте осторожнее на дороге, поездка обещает быть не самой безопасной! Потому что дворники придумала Мэри Андерсон в 1903 году. Видимо, даме было слегка некомфортно на пассажирском кресле, нью-Йоркские водители вычищали снег вручную, иногда даже на ходу.
Про обогрев автомобиля тоже можно забыть, его запатентовала Маргарет Уилкокс в 1893 году. Кстати, глушитель для машин тоже изобрела женщина. Ну а зачем они так громко ездят? У неё вообще-то дети спят!
Поработать тоже не выйдет, но почему?
Кто придумал Wi-Fi?
Если удалось добраться до офиса, то пора бы приступать к рабочим обязанностям. У вас новая задача, коллега просит отправить файл по почте, но... похоже, придётся пользоваться обычной, а не электронной. Wi-Fi был изобретён в 1941 году знаменитой голливудской актрисой Хеди Ламарр.
Интернет по проводам, конечно, работает, но с постоянными перебоями. Оно и неудивительно, компилятор, который переводит код программы в понятные процессору команды, написала Грейс Хоппер в 1959 году. Да, рабочий день не задался. Ещё и эти мошенники постоянно названивают, вот был бы определитель номера! Да, его тоже не существует, вы уже догадались почему? Его придумала Кэролин А. Доути в 1971 году.
Вечерняя рутина — почему комфорт вам только снился
Каким бы был мир, если из него убрать все вещи, придуманные женщинами?
Испытание почти подошло к концу, скоро день закончится. Что же может пойти не так? Если вы решите заехать в магазин, то удивитесь внешнему виду пакетов. Маргарет Найт в 1868 году изобрела машину для производства бумажных пакетов с плоским дном, кардинально изменив упаковку товаров. До этого пакеты напоминали узкие конверты, а изобретение Найт позволило создавать устойчивые, вместительные сумки, ставшие стандартом в индустрии.
Наконец-то дома! Но что-то не так, свет какой-то тусклый. А чему вы удивляетесь? Технологию массового производства люминесцентных ламп в СССР разработала физик Фатима Бутаева в 1948 году. Сегодня придётся провести вечер с лампочками Ильича. Кстати, душ всё ещё ледяной.
Вы ложитесь спать. На стене висит фотография, сделанная старым плёночным фотоаппаратом. Потому что технология цифровой фотографии и передачи данных, позволившая нам перейти в XXI век, была бы невозможна без открытий тех самых женщин, о которых мы сегодня говорили.
Как вам такой эксперимент? Уже скучаете по горячему душу и свежей еде из холодильника? А по Wi-Fi? Завтра, когда будете пить вкусный кофе, сидя в тёплой машине с дворниками, вспомните имена тех женщин, которые подарили миру такие блага. А чтобы вы могли поблагодарить ваших любимых изобретательниц, Life.ru собрал 5 бюджетных мест, куда можно уехать на выходные в честь 8 Марта!
