Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 14:35

В ливанской тюрьме умер бывший вор в законе Дато Кутаисский, ему было 62 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich

В тюрьме Бейрута скончался бывший вор в законе Давид Чихвария, более известный как Дато Кутаисский. Об этом пишет ИА «Прайм Крайм» со ссылкой на источники. Он был «коронован» в 1994 году после отбытия шестилетнего срока за оружие и хулиганство.

В результате внутрикриминальных разногласий Дато лишился титула, но не бросил преступный образ жизни. Бывший вор стал обносить квартиры, из-за чего в начале «нулевых» вновь оказался на скамье подсудимых. В Ливане Чихвария лишился свободы за кражи.

Правая рука «вора в законе № 1» Шакро Молодого не смогла засудить ИК за помещение в карцер
Правая рука «вора в законе № 1» Шакро Молодого не смогла засудить ИК за помещение в карцер

Ранее из мест лишения свободы вышел известный криминальный авторитет Андрей Вознесенский, известный как Хобот. Причиной стало тяжёлое заболевание. Арестант отбывал восьмилетний срок за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

*Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Ливан
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar