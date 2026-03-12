В ливанской тюрьме умер бывший вор в законе Дато Кутаисский, ему было 62 года

В тюрьме Бейрута скончался бывший вор в законе Давид Чихвария, более известный как Дато Кутаисский. Об этом пишет ИА «Прайм Крайм» со ссылкой на источники. Он был «коронован» в 1994 году после отбытия шестилетнего срока за оружие и хулиганство.

В результате внутрикриминальных разногласий Дато лишился титула, но не бросил преступный образ жизни. Бывший вор стал обносить квартиры, из-за чего в начале «нулевых» вновь оказался на скамье подсудимых. В Ливане Чихвария лишился свободы за кражи.

Ранее из мест лишения свободы вышел известный криминальный авторитет Андрей Вознесенский, известный как Хобот. Причиной стало тяжёлое заболевание. Арестант отбывал восьмилетний срок за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.