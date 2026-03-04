Правая рука «вора в законе № 1» Шакро Молодого не смогла засудить ИК за помещение в карцер

Известному криминальному авторитету Андрею Койчукову и правой руке «вора в законе № 1» Шакро Молодого (Захария Калашова), который мотал срок в Калужской области, не повезло с апелляцией. «Итальянец» с момента выхода на свободу в 2024 году пытается засудить руководство ИК №3 строгого режима за помещение в карцер из-за плохого поведения ещё летом 2023 года, но суд его не поддержал.

Правда, сначала Гагаринский районный суд Москвы встал на сторону бывшего заключённого, но это решение долго не продержалось. Московский городской суд пересмотрел дело и отменил прошлое решение. Теперь иск Андрея Кочуйкова к администрации исправительной колонии №3 полностью отклонен.

«Административной коллегией Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение: в удовлетворении исковых требований Кочуйкова отказать. Решение суда вступило в законную силу», — говорится в сообщении суда.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов, который получил 12 лет колонии за взятку от вора в законе Шакро Молодого, досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья. Громкое дело о коррупции, в котором фигурировал генерал, началось после перестрелки у ресторана Elements в декабре 2015 года: тогда конфликт владелицы заведения с подрядчиком из-за долга обернулся гибелью двух человек.