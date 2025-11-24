Племянника «вора в законе № 1» Шакро Молодого приговорили к 7 годам колонии
Обложка © Прокуратура Москвы
Племянника «вора в законе № 1» Шакро Молодого Виталика Калашова приговорили к 7 годам колонии строгого режима за покушение на убийство.
По данным следствия, 30 декабря 2024 года нетрезвый Калашов зашёл в магазин на Неглинной улице и поругался с двумя покупателями. Конфликт продолжился на улице, где племянник Шакро Молодого несколько раз ударил ножом оппонента. Это попало на видео, которое публикует прокуратура Москвы.
Видео © Прокуратура Москвы
Пострадавшего госпитализировали, а сам Калашов скрылся, при этом выбросил телефон и постоянно менял места пребывания. Однако в январе 2025 года он всё же был задержан в подмосковной Балашихе.
Шакро Молодой был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов. Калашов был приговорён к девяти годам и 10 месяцам, но отсидел около шести лет. В марте 2024 года стало известно об освобождении криминального авторитета из краснодарской колонии строгого режима по УДО. Однако адвокат заявил, что вор в законе вышел не по УДО, а по состоянию здоровья и сразу был доставлен в краснодарскую больницу.
