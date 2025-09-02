Экс-главу московского СК, осужденного по делу Шакро Молодого, выпустили из колонии
Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Бывший руководитель Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов, приговорённый к 12 годам колонии за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), был досрочно освобождён по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью», — указано в документе.
Несмотря на протест прокурора, решение было утверждено и вступило в законную силу. Официальных заявлений по этому поводу пока нет.
Дело о взятках, за которое Дрыманова осудили на 12 лет, началось после инцидента с перестрелкой у ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Этот инцидент, произошедший из-за долга между владелицей ресторана и её подрядчиком, привёл к гибели двух человек и ранениям нескольких других.
