Искали еду и сигареты: Сбежавших из СИЗО на Урале террористов видели на кладбище
Арестанты, сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге, были замечены неподалёку от кладбища в Богдановиче Свердловской области. Об этом пишет URA.ru.
«Пишут, что этих парней якобы [1 сентября] видели там. Будто бы они стреляли сигареты и искали еду», — заявил собеседник агентства.
В силовых структурах эту тему комментировать не стали.
Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. МВД объявило злоумышленников в федеральный розыск.