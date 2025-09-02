Мессенджер MAX
Регион
2 сентября, 15:40

Искали еду и сигареты: Сбежавших из СИЗО на Урале террористов видели на кладбище

URA.ru: Терористов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге, видели на кладбище

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reefas

Арестанты, сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге, были замечены неподалёку от кладбища в Богдановиче Свердловской области. Об этом пишет URA.ru.

«Пишут, что этих парней якобы [1 сентября] видели там. Будто бы они стреляли сигареты и искали еду», — заявил собеседник агентства.

В силовых структурах эту тему комментировать не стали.

Двое в спортивках: Появилось видео побега террористов из СИЗО на Урале
Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. МВД объявило злоумышленников в федеральный розыск.

