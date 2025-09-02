Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 11:38

Особо опасные: Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ralf Geithe

Двое заключённых, сбежавших накануне из екатеринбургского СИЗО, объявлены в федеральный розыск. Им инкриминируется «Террористический акт», и они классифицируются как особо опасные, следует из базы данных МВД России.
Александр Черепанов*. Фото © МВД России

Иван Корюков*. Фото © МВД России

«Черепанов Александр Васильевич*, дата рождения — 25.03.2001, разыскивается по статье УК. <…> Корюков Иван Андреевич*, дата рождения — 14.10.2000, разыскивается по статье УК», — указано в базе.

«Головы полетят»: Названы вероятные причины побега террористов из СИЗО на Урале
Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. Из опубликованных в Сети ориентировок следует, что оба находились под стражей с прошлого года.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
