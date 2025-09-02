Особо опасные: Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск

Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. Из опубликованных в Сети ориентировок следует, что оба находились под стражей с прошлого года.