Особо опасные: Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ralf Geithe
Двое заключённых, сбежавших накануне из екатеринбургского СИЗО, объявлены в федеральный розыск. Им инкриминируется «Террористический акт», и они классифицируются как особо опасные, следует из базы данных МВД России.
Александр Черепанов*. Фото © МВД России
Иван Корюков*. Фото © МВД России
«Черепанов Александр Васильевич*, дата рождения — 25.03.2001, разыскивается по статье УК. <…> Корюков Иван Андреевич*, дата рождения — 14.10.2000, разыскивается по статье УК», — указано в базе.
Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. Из опубликованных в Сети ориентировок следует, что оба находились под стражей с прошлого года.
*Внесены в реестр террористов и экстремистов.