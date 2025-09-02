«Головы полетят»: Названы вероятные причины побега террористов из СИЗО на Урале

СИЗО №1 в Екатеринбурге было построено ещё в 1828 году. В старом здании имелись проблемы с коммуникациями, которые, теоретически, могли быть использованы обвиняемыми в терроризме для побега, заявила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва. По её словам, подобные ЧП уже случались.

Тем не менее сбежать из любого СИЗО достаточно сложно, причины успешных «кейсов» могут быть разными. Одной из вероятных причин общественный деятель назвала преступную халатность сотрудников, которые могли оставить ключи в ненадёжном месте. Однако система безопасности в таких учреждениях предполагает многоуровневую защиту, поэтому на каком-то этапе беглецов должны были задержать. Также возможна и коррупционная составляющая.

Правозащитник подчеркнула, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России молчит по поводу событий в Екатеринбурге, поскольку для сотрудников побег страшнее, чем смерть заключённого. В случае побега начальство СИЗО оказывается в очень нервном состоянии, так как на кону стоит их карьера.

«За побеги наказывают сильно — летят головы. Такая установка была и есть», — заявила Меркачёва в беседе с «Лентой.ру».