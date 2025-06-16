«Мог до дома дойти»: Заключённый показал, как пьёт пиво в российском изоляторе
«Газета.ru»: Заключённый в форме ФСИН опубликовал фото с пивом из СИЗО «Кресты»
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Заключённый в форме сотрудника ФСИН и с кружкой пива в руке выложил из СИЗО «Кресты» в Колпино (Санкт-Петербург) фото и видео развлекательного характера, утверждает «Газета.ru», в распоряжении которой оказались соответствующие материалы. Предположительно, мужчина снимал кадры на личный телефон и даже публиковал их в соцсетях.
Заключённый в форме ФСИН и с ключом в руках. Фото © «Газета.ru»
Так, на одном из видео запечатлён карцер изолятора: деревянный пол, туалет, минимум удобств. Помещение предназначено для временного одиночного содержания за нарушение режима. При этом заключённому было вполне весело, он умудрялся шутить, снимая себя.
«Над моей головой камера висит, здесь туалет. Как ходить в туалет, когда тебя 24 часа снимает камера?» — иронизировал мужчина в кадре.
По правилам, в карцер обвиняемым разрешается взять только комплект белья, два полотенца, кружку, средства гигиены, тапочки и одну книгу. Личные вещи, еда и мобильные телефоны запрещены. Более того, они строго запрещены на всей территории исправительного учреждения, что, видимо, не распространялось на конкретного гражданина.
За время нахождения в изоляторе он сделал около десяти фотографий, позировал в прогулочном дворике в расстёгнутой рубашке с крестом на шее, лежал на кровати в камере, сидел с чашкой и зажжённой свечой в руках, а также снял новогоднюю гирлянду, держа кружку пива. На некоторых снимках он одет в форму сотрудника ФСИН, а на одном держит ключ.
Заключённый с кружкой пива на фоне гирлянды. Фото © «Газета.ru»
«Если присмотреться, то видно, что все фото сделаны либо в служебном помещении, либо в камере, либо в прогулочном дворике, либо в душевой изолятора в Колпино. <...> Это ключ с локалки, он решётки закрывает между отсеками. Имея его, заключённый мог чуть ли не до дома дойти», — отметил источник издания.
Ранее Life.ru сообщал, что двое заключённых сбежали в подмосковных Химках во время перевозки. Якобы во время остановки на маршруте из Твери в Москву им позволили выйти покурить, а двое из них воспользовались моментом. Однако впоследствии представители ФСИН опровергли сообщения о побеге. Оказалось, что заключённых «забыли» в магазине.