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Регион
21 мая, 10:41

ФСИН опровергла сообщения о побеге заключённых в Химках

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла сообщения о побеге заключённых во время конвоирования в подмосковных Химках.

«В связи с распространяемой в сети Интернет информацией о побеге осуждённых из автобуса в Московской области сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было», — заявили ТАСС во ФСИН.

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О том, что двое заключённых сбежали в подмосковных Химках во время перевозки, сообщал Mash. По данным телеграм-канала, во время остановки по пути из Твери в Москву зэкам разрешили выйти покурить, и они двое воспользовались моментом.

Александра Вишнякова
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