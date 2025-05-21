ФСИН опровергла сообщения о побеге заключённых в Химках
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Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла сообщения о побеге заключённых во время конвоирования в подмосковных Химках.
«В связи с распространяемой в сети Интернет информацией о побеге осуждённых из автобуса в Московской области сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было», — заявили ТАСС во ФСИН.
О том, что двое заключённых сбежали в подмосковных Химках во время перевозки, сообщал Mash. По данным телеграм-канала, во время остановки по пути из Твери в Москву зэкам разрешили выйти покурить, и они двое воспользовались моментом.