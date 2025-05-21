ФСИН опровергла сообщения о побеге заключённых в Химках

Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла сообщения о побеге заключённых во время конвоирования в подмосковных Химках.

«В связи с распространяемой в сети Интернет информацией о побеге осуждённых из автобуса в Московской области сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было», — заявили ТАСС во ФСИН.