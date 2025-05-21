Двое заключенных сбежали в подмосковных Химках во время перевозки

Двое заключённых сбежали в подмосковных Химках во время перевозки. По данным Mash, во время остановки по пути из Твери в Москву зэкам разрешили выйти покурить, и они двое воспользовались моментом.

Опубликована также ориентировка на беглецов: это 29-летний Григорьев Никита Владимирович (на фото — слева) и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич.

Григорьев родом из города Благое (Тверская область), судим за мошенничество, наркотики и грабёж. Шкарин родом из Твери. Судим за грабёж, мошенничество и убийство.