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21 мая, 10:17

Двое заключенных сбежали в подмосковных Химках во время перевозки

Сбежавшие заключённые. Фото © Mash

Сбежавшие заключённые. Фото © Mash

Двое заключённых сбежали в подмосковных Химках во время перевозки. По данным Mash, во время остановки по пути из Твери в Москву зэкам разрешили выйти покурить, и они двое воспользовались моментом.

Опубликована также ориентировка на беглецов: это 29-летний Григорьев Никита Владимирович (на фото — слева) и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич.

Григорьев родом из города Благое (Тверская область), судим за мошенничество, наркотики и грабёж. Шкарин родом из Твери. Судим за грабёж, мошенничество и убийство.

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А ранее стало известно о попытке побега их скандально известного ростовского СИЗО-1. Группа арестантов планировала сбежать из заточения через подкоп, в их камерах обнаружились шампуры и множество мобильных телефонов.

Александра Вишнякова
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