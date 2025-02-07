Сбежавшие из тюрьмы заключённые изнасиловали и сожгли заживо 160 женщин в Конго
ВВС: Сбежавшие из тюрьмы преступники изнасиловали и сожгли 160 женщин в Конго
В ДР Конго произошла трагедия: после побега из тюрьмы «Мунцензе» в Гоме, группа заключённых изнасиловала и заживо сожгла 160 женщин. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на отчёт ООН.
Побег стал возможен на фоне наступления повстанцев из движения «М-23», поддерживаемого Руандой. Восточная часть ДР Конго охвачена хаосом: улицы усеяны телами, а здания разрушены. По данным ООН, в конфликте между Руандой и ДР Конго погибли не менее 2900 человек.
Несмотря на объявленное повстанцами прекращение огня по гуманитарным причинам, они вновь начали наступление. Руанда утверждает, что её действия направлены на защиту народа тутси, однако эксперты считают, что на стороне «М-23» действуют румынские войска, а истинные мотивы вторжения связаны с контролем над месторождениями редкоземельных металлов.
Повстанческая группировка «Движение 23 марта» (М-23) сообщила о захвате Гомы 27 января. Именно её войска начали боевые действия на востоке Конго в январе 2021 года. Новая резня, как и прошлый конфликт, связана с колтаном — ценным минералом, применяемым для производства электроники. 80% залежей «серого золота» находится в ДРК. МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Демократическую Республику. Также ранее сообщалось, что более ста пациентов с подтверждённой оспой обезьян сбежали из медицинских учреждений на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за боевых действий между армией и группировкой М23. Более 128 человек покинули карантинные центры, некоторые из которых попутно были подвергнуты разграблению.
Life.ru / Шедеврум