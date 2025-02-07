В ДР Конго произошла трагедия: после побега из тюрьмы «Мунцензе» в Гоме, группа заключённых изнасиловала и заживо сожгла 160 женщин. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на отчёт ООН.

Побег стал возможен на фоне наступления повстанцев из движения «М-23», поддерживаемого Руандой. Восточная часть ДР Конго охвачена хаосом: улицы усеяны телами, а здания разрушены. По данным ООН, в конфликте между Руандой и ДР Конго погибли не менее 2900 человек.

Несмотря на объявленное повстанцами прекращение огня по гуманитарным причинам, они вновь начали наступление. Руанда утверждает, что её действия направлены на защиту народа тутси, однако эксперты считают, что на стороне «М-23» действуют румынские войска, а истинные мотивы вторжения связаны с контролем над месторождениями редкоземельных металлов.