МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго

Эскалация напряжённости в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) вызывает беспокойство у России, Москва призывает к немедленной остановке боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«МИД России выражает обеспокоенность нынешней эскалацией ситуации на востоке ДРК, жертвой которой стало, прежде всего, гражданское население. Москва призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, возобновлению переговорного процесса», — сказано в публикации.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что находящиеся в ДРК граждане РФ не пострадали. При этом МИД советует россиянам не ездить в страну, а тем, кто уже там находится — покинуть её при первой возможности.

«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ДРК, а уже находящимся в провинции Северное Киву — при первой возможности покинуть этот регион», — призвали в министерстве.

Также МИД подчеркнул, что Россия осуждает нападения группировки М23 на миссию ООН по стабилизации ситуации в ДРК и выражает соболезнования родным погибших миротворцев из Южно-Африканской Республики и Уругвая.