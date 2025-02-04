Больше ста заражённых оспой обезьян сбежали из больницы, устроив погром

Более ста пациентов с подтверждённой оспой обезьян сбежали из медицинских учреждений на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за боевых действий между армией и группировкой М23. Об этом сообщает портал Actualité со ссылкой на отчёт министерства здравоохранения страны. В нём уточняется, что 128 человек покинули карантинные центры, некоторые из которых попутно были подвергнуты разграблению.

За последнюю неделю в ДРК зарегистрировано 2707 случаев подозрения на оспу обезьян, из которых 516 были подтверждены, и зафиксировано 38 смертей.

С начала эпидемии в ДР Конго выявлено более 70 тысяч случаев оспы обезьян, включая свыше 13 тысяч подтвержденных случаев, что привело к 1407 летальным исходам.

Оспа обезьян — это тяжёлая инфекция, которая передаётся от животных к человеку, а также может распространяться от человека к человеку через близкий контакт. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли и характерную сыпь, напоминающую оспу. В последние годы наблюдается увеличение случаев оспы обезьян, что вызывает обеспокоенность общественного здравоохранения. Вакцинация и соблюдение мер предосторожности являются ключевыми методами предотвращения распространения заболевания.