В Азербайджане выявлен случай заражения оспой обезьян
В Азербайджане зафиксировали случай заражения оспой обезьян. Об инциденте доложили Минздрав и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.
Известно, что 22-летний житель страны вернулся из зарубежного отпуска, где был со 2 по 11 января. Где именно так отдыхал парень неизвестно. У его родных болезни не обнаружено, им назначено профилактическое лечение дома.
«Больной госпитализирован и проходит лечение в больничных условиях», — говорится в сообщении.
Оспа обезьян — вирус, который встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с джунглями. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Вскоре в Китае зарегистрирован групповой случай заболевания вирусом от иностранного гражданина, который недавно вернулся из Демократической Республики Конго.
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