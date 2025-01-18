В Азербайджане выявлен случай заражения оспой обезьян

В Азербайджане зафиксировали случай заражения оспой обезьян. Об инциденте доложили Минздрав и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.

Известно, что 22-летний житель страны вернулся из зарубежного отпуска, где был со 2 по 11 января. Где именно так отдыхал парень неизвестно. У его родных болезни не обнаружено, им назначено профилактическое лечение дома.

«Больной госпитализирован и проходит лечение в больничных условиях», — говорится в сообщении.