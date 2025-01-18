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18 января, 08:34

В Азербайджане выявлен случай заражения оспой обезьян

В Азербайджане зафиксировали случай заражения оспой обезьян. Об инциденте доложили Минздрав и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.

Известно, что 22-летний житель страны вернулся из зарубежного отпуска, где был со 2 по 11 января. Где именно так отдыхал парень неизвестно. У его родных болезни не обнаружено, им назначено профилактическое лечение дома.

«Больной госпитализирован и проходит лечение в больничных условиях», — говорится в сообщении.

Оспа обезьян — вирус, который встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с джунглями. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК.

Роспотребнадзор не счёл вспышку оспы обезьян в Китае угрозой для России
Роспотребнадзор не счёл вспышку оспы обезьян в Китае угрозой для России

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Вскоре в Китае зарегистрирован групповой случай заболевания вирусом от иностранного гражданина, который недавно вернулся из Демократической Республики Конго.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Blueton

Николай Рюмин
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