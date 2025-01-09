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9 января, 07:11

В Китае выявили кластерную вспышку вируса оспы обезьян

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

В Китае была зафиксирована кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян подтипа Ib, об этом сообщили в четверг в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.

«Недавно в стране был обнаружен случай кластерной вспышки вируса оспы обезьян подтипа Ib, источником которого стал иностранный гражданин с историей поездок и проживания в Демократической Республике Конго», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте центра.

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Кластерная вспышка — это ситуация, когда несколько случаев заболевания (инфекции) регистрируются в определенной географической области или среди определенной группы людей в течение короткого времени. Это может указывать на то, что заболевание передается от человека к человеку или связано с общим источником инфекции (например, зараженной пищей, водой или другим фактором).

Кластерные вспышки часто требуют особого внимания со стороны здравоохранительных органов для проведения эпидемиологических расследований, оценки рисков и принятия мер по контролю и предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

В ответ на вспышку власти Китая, включая провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, оперативно активировали совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования, оценки рисков, диагностики и лечения заболевших.

Сообщается, что было выявлено четыре связанных случая среди людей, которые тесно контактировали с инфицированным. У них наблюдаются такие симптомы, как сыпь и герпес, которые имеют относительно легкое течение.

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Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

Марина Фещенко
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