Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 15:27

Роспотребнадзор не счёл вспышку оспы обезьян в Китае угрозой для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbo Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbo Photography

Вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом варианта Ib в Китае, не представляет новых угроз для России. Об этом информирует в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

По имеющимся данным, в Китае зарегистрирован групповой случай заболевания оспой обезьян у иностранного гражданина, который недавно вернулся из Демократической Республики Конго. Также заболели четыре человека, находившиеся с ним в тесном контакте и проявляющие легкие симптомы.

«Кластерная вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом клады Ib в Китае, не свидетельствует о возникновении новых угроз для Российской Федерации», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В России заранее были приняты меры по выявлению случаев оспы обезьян, добавили в ведомстве.

Кластерная вспышка означает наличие нескольких случаев заболевания в определённой географической области или среди конкретной группы людей за короткий промежуток времени. Это может указывать на передачу инфекции от человека к человеку или на общий источник заражения.

Новый штамм оспы обезьян у человека: что нужно знать о заболевании
Новый штамм оспы обезьян у человека: что нужно знать о заболевании

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar