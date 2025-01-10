Роспотребнадзор не счёл вспышку оспы обезьян в Китае угрозой для России

Вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом варианта Ib в Китае, не представляет новых угроз для России. Об этом информирует в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

По имеющимся данным, в Китае зарегистрирован групповой случай заболевания оспой обезьян у иностранного гражданина, который недавно вернулся из Демократической Республики Конго. Также заболели четыре человека, находившиеся с ним в тесном контакте и проявляющие легкие симптомы.

«Кластерная вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом клады Ib в Китае, не свидетельствует о возникновении новых угроз для Российской Федерации», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В России заранее были приняты меры по выявлению случаев оспы обезьян, добавили в ведомстве.

Кластерная вспышка означает наличие нескольких случаев заболевания в определённой географической области или среди конкретной группы людей за короткий промежуток времени. Это может указывать на передачу инфекции от человека к человеку или на общий источник заражения.