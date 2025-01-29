Резня в Африке из-за «‎серого золота» привела к катастрофе: больницы заполнены, на улицах трупы

В городе Гома Демократической Республики Конго (ДРК) после вооружённых столкновений за контроль над залежами колтана перегружены больницы, медучреждения с трудом справляются с наплывом раненых, а гуманитарную ситуацию в регионе оценивают как «тревожную». Об этом сообщается на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В Гоме идут бои и продолжается противостояние между повстанческой группировкой «Движение 23 марта» (М23) и подразделениями конголезской армии. Поступают сообщения о неоднократных обстрелах из тяжёлого оружия и миномётов. Удары наносятся по всему городу, на улицах лежат трупы. По данным партнёров УКГВ, во время боёв пострадали больницы, а также были разграблены склады, где хранилась гуманитарная помощь.

«Больницы в Гоме перегружены, и им трудно справляться с наплывом раненых. Две машины скорой помощи местной неправительственной организации были атакованы при попытке эвакуировать раненых», — сообщили в УКГВ.

В городе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и воды. Сеть ловит, однако интернет недоступен. УКГВ акцентировало внимание на том, что все заинтересованные стороны должны предпринять возможные меры, чтобы избежать ущерба для гражданского населения. Особенно важно обеспечить защиту учебных заведений, больниц и другой гражданской инфраструктуры. Сотрудники гуманитарных организаций смогут вновь активизировать свою работу в ответ на значительные гуманитарные потребности, если ситуация в городе позволит, добавили в управлении.