Учёные раскрыли страшную судьбу африканского континента

Учёные предполагают, что африканский континент расколется на части и уйдёт под воду ранее всех предыдущих прогнозов. Об этих данных сообщает Daily Mail.

В 2005 году в пустыне Эфиопии появилась трещина длиной в 56,5 километра. Ежегодно она прибавляет в длине около 1,5 сантиметра. Прежде учёные считали, что процесс раскола континента займёт десятки миллионов лет, однако недавно профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд сделал новые подсчёты и заявил, что хватит и 1-5 миллионов лет.

«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина», — высказал предположение Макдональд.

Исследователи полагают, что после раскола может появиться новый континент и океан, который будет по глубине сравним с Атлантическим. Фрагменту суши дадут название «Нубийский континент». Там будет располагаться Сомали, Танзания и половина Эфиопии.