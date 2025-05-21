Пропавших в Химках заключённых «забыли» в магазине
Mash: Пропавшие в Химках заключённые отошли в магазин, а автобус уехал без них
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Заключённые в Подмосковье не сбегали — предположительно, во время остановки они зашли в магазин, а автобус уехал без них. По информации Mash, во время поездки из Твери в Москву водитель сделал остановку в районе Химок. Пассажиры вышли покурить, двое из них отправились в магазин.
Позже сопровождающие заметили отсутствие двух человек и решили, что произошёл побег, после чего сообщили о происшествии. Однако стало ясно, что «пропавшие» всё это время ждали автобус на месте остановки.
Ранее сообщалось, что двое заключённых сбежали в подмосковных Химках во время перевозки. По информации Mash, во время остановки на маршруте из Твери в Москву заключённым позволили выйти покурить, и двое из них якобы воспользовались моментом. Однако впоследствии представители ФСИН опровергли сообщения о побеге зэков.