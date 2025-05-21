Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 11:11

Пропавших в Химках заключённых «забыли» в магазине

Mash: Пропавшие в Химках заключённые отошли в магазин, а автобус уехал без них

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM Jonas Petrovas

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM Jonas Petrovas

Заключённые в Подмосковье не сбегали — предположительно, во время остановки они зашли в магазин, а автобус уехал без них. По информации Mash, во время поездки из Твери в Москву водитель сделал остановку в районе Химок. Пассажиры вышли покурить, двое из них отправились в магазин.

Позже сопровождающие заметили отсутствие двух человек и решили, что произошёл побег, после чего сообщили о происшествии. Однако стало ясно, что «пропавшие» всё это время ждали автобус на месте остановки.

Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из скандального СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из скандального СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Ранее сообщалось, что двое заключённых сбежали в подмосковных Химках во время перевозки. По информации Mash, во время остановки на маршруте из Твери в Москву заключённым позволили выйти покурить, и двое из них якобы воспользовались моментом. Однако впоследствии представители ФСИН опровергли сообщения о побеге зэков.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar