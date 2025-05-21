Пропавших в Химках заключённых «забыли» в магазине

Заключённые в Подмосковье не сбегали — предположительно, во время остановки они зашли в магазин, а автобус уехал без них. По информации Mash, во время поездки из Твери в Москву водитель сделал остановку в районе Химок. Пассажиры вышли покурить, двое из них отправились в магазин.