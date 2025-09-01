Двое обвиняемых в теракте сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

Двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, побег был совершён сегодня. Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге, они занимаются розыском», — рассказал источник.

Как уточнил один из осведомлённых собеседников издания, сбежавшие арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. Официального подтверждения информации о чрезвычайном происшествии на данный момент не поступало. Из опубликованных в Сети ориентировок следует, что 24-летний Александр и 25-летний Иван находились под стражей с прошлого года за попытку поджечь военкомат Кировского и Октябрьского районов в Екатеринбурге.