Из тюрьмы сбежал «Дьявол из Озарка», приговорённый к 80 годам заключения
Сбежавший из тюрьмы Грант Хардин. Обложка © X / B_Chatman1975
Из тюрьмы сбежал 56-летний американец Грант Хардин, отбывавший 80-летний срок за убийство и изнасилование. Ему удалось повернуть побег, переодевшись в самодельную форму охранника. Однако уже через несколько километров его задержали и вернули обратно. Об этом сообщает People.
Экс-полицейский Хардин, известный как «Дьявол из Озарка», изготовил форму из подручных материалов, которые получил, работая на тюремной кухне. По его словам, он полгода собирал необходимые вещи, включая маркеры и обрывки ткани, а фальшивый значок сделал из жестяной крышки.
После побега двое сотрудников тюрьмы были уволены, включая охранника, который не проверил личность Хардина, и работника кухни, оставлявшего его без присмотра. Других сотрудников понизили в должности или отстранили от работы.
«Он планировал скрываться в лесу около полугода, а затем бежать на запад», — отмечает издание.
На свободе Хардин питался насекомыми, ягодами, птичьими яйцами и водой, которую добывал из украденного аппарата для лечения апноэ.
