В Новом Орлеане из тюрьмы сбежали 11 вооружённых заключённых

В Новом Орлеане, США, произошёл дерзкий побег: 11 вооружённых заключённых, обвиняемых в различных преступлениях, вырвались на свободу из местной тюрьмы. Об этом сообщил начальник полицейского управления города Кристофер Гудли во время экстренной пресс-конференции.

«Нас уведомили о приблизительно 11 заключённых, которые сбежали из-под стражи. Все они — взрослые мужчины», — сказал Гудли на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.