Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за подключение к соседскому Wi-Fi
Юрист Григорьев: За несанкционированное подключение к Wi-Fi можно сесть в тюрьму
Мужчина работает дома за ноутбуком. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
За несанкционированное подключение к Wi-Fi можно сесть в тюрьму, предупредили любителей воровать интернет-трафик у соседей юрист Дмитрий Григорьев. По его словам, за данное правонарушение россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей, а также исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
При этом с нарушителя может быть взыскан ущерб, причинённый как частным лицам, так и государственным интересам. Конкретное наказание зависит от степени тяжести и размера ущерба, уточнил собеседник издания «Абзац». Он добавил, что потерпевший может обратиться в суд с гражданским иском.
«Он должен, прежде всего, доказать, что конкретное лицо причастно к правонарушению и в результате его действий причинен ущерб, который злоумышленник должен возместить», — подчеркнул эксперт.
Однако доказать связь конкретного человека с вредом, нанесённым через подключение к Wi-Fi и использование трафика, достаточно сложно. Тем не менее если действия гражданина связаны с использованием вредоносных программ или распространением вирусов, то может понести ответственность, предусмотренную статьями 272 и 273 УК РФ, заключил юрист.
Ранее МВД предупредило россиян об опасности использования общественного Wi-Fi. По данным ведомства, подключение к бесплатным сетям и использование зарядных устройств в общественных местах могут привести к серьёзным угрозам для мобильных устройств, таких как заражение вредоносным ПО.