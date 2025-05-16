Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за подключение к соседскому Wi-Fi

За несанкционированное подключение к Wi-Fi можно сесть в тюрьму, предупредили любителей воровать интернет-трафик у соседей юрист Дмитрий Григорьев. По его словам, за данное правонарушение россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей, а также исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

При этом с нарушителя может быть взыскан ущерб, причинённый как частным лицам, так и государственным интересам. Конкретное наказание зависит от степени тяжести и размера ущерба, уточнил собеседник издания «Абзац». Он добавил, что потерпевший может обратиться в суд с гражданским иском.

«Он должен, прежде всего, доказать, что конкретное лицо причастно к правонарушению и в результате его действий причинен ущерб, который злоумышленник должен возместить», — подчеркнул эксперт.

Однако доказать связь конкретного человека с вредом, нанесённым через подключение к Wi-Fi и использование трафика, достаточно сложно. Тем не менее если действия гражданина связаны с использованием вредоносных программ или распространением вирусов, то может понести ответственность, предусмотренную статьями 272 и 273 УК РФ, заключил юрист.