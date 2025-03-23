МВД предупредило об опасности использования общественного Wi-Fi
Подключение к бесплатным общественным Wi-Fi сетям и использование зарядных устройств в общественных местах могут привести к серьёзным угрозам для мобильных устройств, таких как заражение вредоносным ПО. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД России, такое программное обеспечение способно похищать личные данные пользователей, включая логины, пароли, платёжную информацию, а также замедлять работу устройства или даже блокировать его.
МВД настоятельно советует пользователям воздерживаться от ввода конфиденциальных данных, например информации для авторизации или платёжных реквизитов, при подключении к открытым Wi-Fi сетям. Также важно избегать использования банковских и финансовых приложений в таких условиях.
Ранее МВД сообщало о мошеннических схемах, связанных с кражей аккаунтов Telegram через поддельные Wi-Fi точки доступа. Злоумышленники создают фальшивые сети, которые маскируются под официальные, чтобы перехватить данные пользователей, находящихся в общественных местах.
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