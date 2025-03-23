МВД предупредило об опасности использования общественного Wi-Fi

Подключение к бесплатным общественным Wi-Fi сетям и использование зарядных устройств в общественных местах могут привести к серьёзным угрозам для мобильных устройств, таких как заражение вредоносным ПО. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД России, такое программное обеспечение способно похищать личные данные пользователей, включая логины, пароли, платёжную информацию, а также замедлять работу устройства или даже блокировать его.