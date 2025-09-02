Двое в спортивках: Появилось видео побега террористов из СИЗО на Урале
Появилось видео побега террористов из СИЗО в Екатеринбурге
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich
Появилось видео, как двое заключённых сбежали накануне из екатеринбургского СИЗО. Кадры опубликовал Тelegram-канал ФСБ «Антитеррор Урал».
Появились кадры побега заключённых из СИЗО Екатеринбурга. Видео © Telegram / Антитеррор Урал
В ведомстве также подтвердили, что оба злоумышленника находятся в розыске. По данным оперативников, сбежавшие могут быть одеты в тёмную одежду и использовать головные уборы для маскировки. Любая информация о местонахождении беглецов может быть передана по телефонам доверия УФСБ по Свердловской области, СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области, а также по номерам 02 и 112.
Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. Из опубликованных в Сети ориентировок следует, что оба находились под стражей с прошлого года.