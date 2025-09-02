Двое в спортивках: Появилось видео побега террористов из СИЗО на Урале

В ведомстве также подтвердили, что оба злоумышленника находятся в розыске. По данным оперативников, сбежавшие могут быть одеты в тёмную одежду и использовать головные уборы для маскировки. Любая информация о местонахождении беглецов может быть передана по телефонам доверия УФСБ по Свердловской области, СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области, а также по номерам 02 и 112.