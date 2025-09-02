Мессенджер MAX
2 сентября, 13:45

Двое в спортивках: Появилось видео побега террористов из СИЗО на Урале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich

Появилось видео, как двое заключённых сбежали накануне из екатеринбургского СИЗО. Кадры опубликовал Тelegram-канал ФСБ «Антитеррор Урал».

Появились кадры побега заключённых из СИЗО Екатеринбурга. Видео © Telegram / Антитеррор Урал

В ведомстве также подтвердили, что оба злоумышленника находятся в розыске. По данным оперативников, сбежавшие могут быть одеты в тёмную одежду и использовать головные уборы для маскировки. Любая информация о местонахождении беглецов может быть передана по телефонам доверия УФСБ по Свердловской области, СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области, а также по номерам 02 и 112.

Фото © Telegram / Антитеррор Урал

Фото © Telegram / Антитеррор Урал

Фото © Telegram / Антитеррор Урал

Фото © Telegram / Антитеррор Урал

Особо опасные: Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск
Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. Из опубликованных в Сети ориентировок следует, что оба находились под стражей с прошлого года.

