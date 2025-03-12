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Регион
12 марта, 15:11

Жена Стрелкова опровергла Life.ru сообщения о том, что он покончил с собой в колонии

Жена Игоря Стрелкова опровергла фейки о том, что он покончил с собой в колонии

Игорь Стрелков (Гиркин). Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Игорь Стрелков (Гиркин). Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Жена бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в беседе с Life.ru опровергла появившиеся в Сети сообщения о том, что он покончил с собой в колонии.

«Это неправда. Это всё неправда, это фейк. Я буквально недавно, сегодня разговаривала с супругом. Сейчас буду разговаривать с адвокатом, будем писать опровержение», — заявила нам Мирослава Регинская.

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Напомним, в январе 2024 года бывшему министру обороны ДНР дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму. Однако сам Стрелков вину не признаёт. Сейчас он отбывает срок в колонии № 5 Кирово-Чепецка. Сегодня, 12 марта, иноагент Александр Невзоров* сообщил, что Стрелков якобы покончил с собой и оставил предсмертную записку. Фото, которое он распространил, датировано 2016 годом, и на нём другой заключённый.

* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

Александра Вишнякова
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