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17 января, 09:56

Игорь Стрелков обвинил администрацию колонии в срыве УДО

Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Игорь Стрелков обвинил администрацию Кирово-Чепецкой ИК-5 (Кировская область) в срыве своего ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Причиной стало дисциплинарное наказание, наложенное на него из-за обнаруженных в прикроватной тумбочке таблеток, пишет Mash.

Препараты, по данным телеграм-канала, были выписаны врачами и разрешены для проноса в колонию, однако на днях сотрудники исправительного учреждения провели проверку в камере арестанта, нашли таблетки и выписали наказание. Это может повлиять на решение о его УДО, которое будет рассматриваться на заседании 22 января.

Адвокаты Стрелкова утверждают, что это является формальной попыткой не позволить ему выйти на свободу. Они отмечают, что в камере, кроме тумбочки, нет других мест для хранения таблеток, а постоянное ношение их при себе затруднительно.

Игорь Стрелков осваивает новую профессию в колонии
Игорь Стрелков осваивает новую профессию в колонии

Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, ранее занимал пост министра обороны Донецкой Народной Республики. В январе 2024 года ему дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму, однако сам Стрелков вину не признаёт.

Марина Фещенко
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