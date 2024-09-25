Игорь Стрелков осваивает новую профессию в колонии
SHOT: Игорь Стрелков продолжает учиться на электрика в колонии
Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Игорь Стрелков-Гиркин продолжает учиться на электрика в ИК №5 Кирово-Чепецка (Кировская область). Как рассказал SHOT его адвокат Александр Молохов, арестант «бодр и энергичен», «имеет крепкое рукопожатие».
Новую профессию он начал осваивать ещё в начале сентября. По словам защитника, у Стрелкова нет никаких претензий к администрации колонии.
Рассмотрение кассации по его делу в Верховном Суде РФ состоится 6 ноября. В случае отрицательного решения его защита планирует подать заявление в районный Кирово-Чепецкий суд о замене неотбытой части срока на исправительные работы.
Напомним, Игоря Стрелкова задержали в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, он не признал вину. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы.