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25 сентября, 05:23

Игорь Стрелков осваивает новую профессию в колонии

SHOT: Игорь Стрелков продолжает учиться на электрика в колонии

Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Игорь Стрелков-Гиркин продолжает учиться на электрика в ИК №5 Кирово-Чепецка (Кировская область). Как рассказал SHOT его адвокат Александр Молохов, арестант «бодр и энергичен», «имеет крепкое рукопожатие».

Новую профессию он начал осваивать ещё в начале сентября. По словам защитника, у Стрелкова нет никаких претензий к администрации колонии.

Рассмотрение кассации по его делу в Верховном Суде РФ состоится 6 ноября. В случае отрицательного решения его защита планирует подать заявление в районный Кирово-Чепецкий суд о замене неотбытой части срока на исправительные работы.

Стрелков может выйти из колонии по УДО в конце года
Стрелков может выйти из колонии по УДО в конце года

Напомним, Игоря Стрелкова задержали в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, он не признал вину. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы.

Андрей Бражников
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