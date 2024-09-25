Игорь Стрелков осваивает новую профессию в колонии

Игорь Стрелков-Гиркин продолжает учиться на электрика в ИК №5 Кирово-Чепецка (Кировская область). Как рассказал SHOT его адвокат Александр Молохов, арестант «бодр и энергичен», «имеет крепкое рукопожатие».

Новую профессию он начал осваивать ещё в начале сентября. По словам защитника, у Стрелкова нет никаких претензий к администрации колонии.