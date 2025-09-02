Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 10:43

ФСИН прояснила состояние Игоря Стрелкова в колонии после слухов о его болезни

ФСИН опровергла слухи об ухудшении самочувствия Стрелкова в колонии

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Информационный шторм вокруг самочувствия Игоря Стрелкова (Гиркина), бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики, который сидит в исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка, оказался безосновательным. Пресс-служба УФСИН Кировской области заявила, что с ним всё в порядке.

«Сообщения о его (Стрелкова) состоянии не соответствует действительности», — заверили в УФСИН.

Кроме того, в аппарате уполномоченного по правам человека региона подтвердили РИА «Новости», что не получали от осуждённого никаких жалоб или просьб, связанных с его состоянием здоровья.

На Украине назвали матрёшки и балалайки предвестниками Игоря Стрелкова
На Украине назвали матрёшки и балалайки предвестниками Игоря Стрелкова

Периодически о состоянии Игоря Стрелкова всплывают разные слухи. К примеру, в марте утверждалось, что он там покончил с собой, но это оказалось неправдой. А утром 2 сентября телеграм-канал SHOT сообщил, что состояние Гиркина резко ухудшилось в колонии.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Игорь (Гиркин) Стрелков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar