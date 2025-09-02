ФСИН прояснила состояние Игоря Стрелкова в колонии после слухов о его болезни

Информационный шторм вокруг самочувствия Игоря Стрелкова (Гиркина), бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики, который сидит в исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка, оказался безосновательным. Пресс-служба УФСИН Кировской области заявила, что с ним всё в порядке.

«Сообщения о его (Стрелкова) состоянии не соответствует действительности», — заверили в УФСИН.

Кроме того, в аппарате уполномоченного по правам человека региона подтвердили РИА «Новости», что не получали от осуждённого никаких жалоб или просьб, связанных с его состоянием здоровья.