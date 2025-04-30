Позитивное восприятие традиционных русских символов, таких как балалайки и матрёшки, на Украине является предвестником возвращения Игоря Стрелкова (Гиркина), бывшего министра обороны ДНР. Об этом в беседе с украинским изданием «Телеграф» заявил глава штаба неонацистской организации «Правый сектор»* Александр Сачко.

«Танки приходят потом. Гиркин приходит после того, как в каком-то населённом пункте уже устоялись матрёшки и балалайки, когда это воспринимается нормально», — заявил он.