На Украине назвали матрёшки и балалайки предвестниками Игоря Стрелкова
Радикал Сачко назвал матрёшки и балалайки предвестниками Игоря Стрелкова
Игорь Гиркин. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV
Позитивное восприятие традиционных русских символов, таких как балалайки и матрёшки, на Украине является предвестником возвращения Игоря Стрелкова (Гиркина), бывшего министра обороны ДНР. Об этом в беседе с украинским изданием «Телеграф» заявил глава штаба неонацистской организации «Правый сектор»* Александр Сачко.
«Танки приходят потом. Гиркин приходит после того, как в каком-то населённом пункте уже устоялись матрёшки и балалайки, когда это воспринимается нормально», — заявил он.
Также «предвестником» появления Стрелкова, по мнению радикала, является частое посещение солдатами ВСУ храмов Украинской православной церкви (УПЦ).
Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, ранее занимал пост министра обороны Донецкой Народной Республики. В январе 2024 года ему дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму, однако сам Стрелков вину не признаёт. Ранее его адвокаты ходатайствовали о замене реального срока на обязательные работы. Однако суд отказал Стрелкову в освобождении из колонии.
* Организация, запрещённая в России