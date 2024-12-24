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Регион
24 декабря, 19:06

Экс-министр обороны ДНР Стрелков просит обязательные работы вместо колонии

Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой Народной Республики, направил запрос на освобождение из колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно источнику, Стрелков через своего юриста направил ходатайство о замене реального срока на обязательные работы. Адвокат утверждает, что во время пребывания в колонии подзащитный освоил профессии швеи и электрика, что позволяет ему трудиться на свободе.

Игорь Стрелков в колонии будет шить форму для бойцов СВО
Игорь Стрелков в колонии будет шить форму для бойцов СВО

В январе этого года бывшему министру обороны региона дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму. Однако сам Стрелков вину не признает.

Ранее представители защиты Стрелкова-Гиркина просили вывести его из колонии для операции. По информации адвоката, у бывшего министра проблемы с сердцем, требующие шунтирования или стентирования.

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Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Лия Мурадьян
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