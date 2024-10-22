Защита Игоря Стрелкова заявляет, что ему требуется срочная операция на сердце
Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Защита Игоря Стрелкова-Гиркина настаивает на том, чтобы заключённого вывезли из колонии и прооперировали. По словам адвоката, у экс-министра обороны ДНР серьёзные проблемы с сердцем и ему необходимо шунтирование или стентирование.
Как стало известно SHOT, защите приходится требовать провести проверку здоровья против его воли. Стрелков, как человек военной закалки, на проблемы не жалуется. Защита ведёт переговоры с новым руководством колонии о полном обследовании и об операции Стрелкова-Гиркина.
Сейчас адвокаты готовятся к кассации в Верховном суде, которая состоится 6 ноября. В колонии Гиркин продолжает учиться на электрика и работает в швейном цехе колонии. В свободное время читает новый роман Пелевина.
Напомним, Игорь Стрелков-Гиркин был задержан в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, он не признал вину. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы. В сентябре появилось предположение, что Стрелков сможет выйти из колонии по УДО уже в конце года. В отправке на зону СВО ему отказали из-за того, что он осуждён по экстремистской статье.