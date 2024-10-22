Защита Игоря Стрелкова заявляет, что ему требуется срочная операция на сердце

Защита Игоря Стрелкова-Гиркина настаивает на том, чтобы заключённого вывезли из колонии и прооперировали. По словам адвоката, у экс-министра обороны ДНР серьёзные проблемы с сердцем и ему необходимо шунтирование или стентирование.

Как стало известно SHOT, защите приходится требовать провести проверку здоровья против его воли. Стрелков, как человек военной закалки, на проблемы не жалуется. Защита ведёт переговоры с новым руководством колонии о полном обследовании и об операции Стрелкова-Гиркина.