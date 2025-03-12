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Регион
12 марта, 15:37

ФСИН опровергла информацию о смерти Игоря Стрелкова в ИК

Сообщения о смерти Игоря Стрелкова (Гиркина) в исправительной колонии не соответствуют действительности. Об этом заявили в УФСИН по Кировской области.

«Распространяемая в сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», — говорится в сообщении.

Игорь Стрелков обвинил администрацию колонии в срыве УДО
Игорь Стрелков обвинил администрацию колонии в срыве УДО

Напомним, сегодня иностранный агент Александр Невзоров* заявил, что Игорь Стрелков якобы свёл счёты с жизнью, оставив предсмертную записку. В качестве доказательства он привёл заблюренное фото 2016 года с другим человеком. Life.ru связался с супругой Стрелкова, которая сообщила, что заявления Невзорова — ложь, а её супруг жив.

* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Юрий Лысенко
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