ФСИН опровергла информацию о смерти Игоря Стрелкова в ИК

Сообщения о смерти Игоря Стрелкова (Гиркина) в исправительной колонии не соответствуют действительности. Об этом заявили в УФСИН по Кировской области.

«Распространяемая в сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня иностранный агент Александр Невзоров* заявил, что Игорь Стрелков якобы свёл счёты с жизнью, оставив предсмертную записку. В качестве доказательства он привёл заблюренное фото 2016 года с другим человеком. Life.ru связался с супругой Стрелкова, которая сообщила, что заявления Невзорова — ложь, а её супруг жив.