Суд отказал Игорю Стрелкову в освобождении из колонии
Суд отказал Игорю Стрелкову в освобождении из колонии под домашний арест из-за отрицательной характеристики от администрации Кирово-Чепецкой ИК №5. Об этом сообщает Mash.
«Стрелков стоит на профилактическом учёте как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признаёт, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределённо настроенную часть осуждённых», — говорится в этой характеристике.
Также сообщается о нарушениях при хранении лекарств Стрелкова в прикроватной тумбочке. Из этого делают вывод, что «цель исправления не достигнута».
Судье описания хватило — в замене наказания на более мягкое было отказано. Адвокат Стрелкова рассказал нам, что решение будет обжаловано. А новое ходатайство об УДО будет подано летом — когда истечёт срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.
Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, ранее занимал пост министра обороны Донецкой Народной Республики. В январе 2024 года ему дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму, однако сам Стрелков вину не признаёт. Ранее его адвокаты ходатайствовали о замене реального срока на обязательные работы.
ТАСС / АР