Суд отказал Игорю Стрелкову в освобождении из колонии под домашний арест из-за отрицательной характеристики от администрации Кирово-Чепецкой ИК №5. Об этом сообщает Mash.

«Стрелков стоит на профилактическом учёте как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признаёт, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределённо настроенную часть осуждённых», — говорится в этой характеристике.

Также сообщается о нарушениях при хранении лекарств Стрелкова в прикроватной тумбочке. Из этого делают вывод, что «цель исправления не достигнута».

Судье описания хватило — в замене наказания на более мягкое было отказано. Адвокат Стрелкова рассказал нам, что решение будет обжаловано. А новое ходатайство об УДО будет подано летом — когда истечёт срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.