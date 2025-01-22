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22 января, 13:10

Суд отказал Игорю Стрелкову в освобождении из колонии

Суд отказал Игорю Стрелкову в освобождении из колонии под домашний арест из-за отрицательной характеристики от администрации Кирово-Чепецкой ИК №5. Об этом сообщает Mash.

«Стрелков стоит на профилактическом учёте как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признаёт, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределённо настроенную часть осуждённых», — говорится в этой характеристике.

Также сообщается о нарушениях при хранении лекарств Стрелкова в прикроватной тумбочке. Из этого делают вывод, что «цель исправления не достигнута».

Судье описания хватило — в замене наказания на более мягкое было отказано. Адвокат Стрелкова рассказал нам, что решение будет обжаловано. А новое ходатайство об УДО будет подано летом — когда истечёт срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.

Игорь Стрелков осваивает новую профессию в колонии
Игорь Стрелков осваивает новую профессию в колонии

Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, ранее занимал пост министра обороны Донецкой Народной Республики. В январе 2024 года ему дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму, однако сам Стрелков вину не признаёт. Ранее его адвокаты ходатайствовали о замене реального срока на обязательные работы.

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ТАСС / АР

Александра Вишнякова
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