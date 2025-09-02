Игорю Стрелкову стало хуже в кировской колонии, где он отбывает срок
Обложка © Московский городской суд
Экс-министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину) стало хуже в исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка Кировской области, где он отбывает срок. По данным SHOT, заключённый пытается держаться, однако состояние с каждым днём ухудшается.
Стрелков ранее говорил о проблемах с сердцем и просился в больничный стационар при ИК.
Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, некогда занимал должность министра обороны Донецкой Народной Республики. В январе 2024 года ему дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму, сам Стрелков вину до сих пор не признаёт. Его адвокаты ходатайствовали о замене реального срока на обязательные работы. Однако суд отказал Стрелкову в освобождении из колонии.