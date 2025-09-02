Игорю Стрелкову стало хуже в кировской колонии, где он отбывает срок

Экс-министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину) стало хуже в исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка Кировской области, где он отбывает срок. По данным SHOT, заключённый пытается держаться, однако состояние с каждым днём ухудшается.