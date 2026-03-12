МЧС Татарстана назвало фейком новость об обязательной эвакуации населения

Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло сообщения о якобы обязательной эвакуации жителей республики из-за возможных паводков. Информация распространялась через письма, которые поступили на электронные почты ряда региональных СМИ.

Как сообщили в ведомстве, в рассылке говорилось об «экстренном оповещении» и необходимости срочной эвакуации населения. В МЧС подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми.

Спасатели уточнили, что никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации или массовой эвакуации в Татарстане не принималось. Указанные в письмах зоны риска, сроки возможного подтопления и телефоны горячих линий также оказались вымышленными.

В ведомстве добавили, что на данный момент нет признаков повышения уровня воды до критических отметок, которые могли бы угрожать населённым пунктам. Жителей и журналистов призвали проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Ранее Life.ru сообщал, что 10 марта в Казани зафиксирован новый абсолютный минимум температуры, побивший рекорд вековой давности. На метеостанции «Казань-Сокол» столбики термометров опустились до -30,5 градуса. Такое вторжение арктического антициклона может привести к экстримальным паводкам.