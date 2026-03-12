Владимир Путин
12 марта, 15:12

Девочку, пропавшую шесть лет назад, нашли живой под чужим именем

Обложка © Washington County Sheriff&#x27;s Office

В США нашли живой Карен Рохас, которая исчезла ещё в 2020 году. Сейчас ребёнку 11 лет, и, по данным полиции, она находится в безопасности.

До исчезновения Карен находилась под наблюдением департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес. Следователи полагали, что мать, имевшая опеку, перестала выходить на связь с соцслужбами и могла увезти дочь.

Долгое время местонахождение ребёнка оставалось неизвестным. Сдвиг в деле произошёл 6 марта 2026 года, когда детективы в Лос-Анджелесе получили новую информацию.

В ходе проверки выяснилось, что Карен может находиться в округе Вашингтон в Северной Каролине — более чем в 4 тысячах километров от места исчезновения. Там её и обнаружили.

Как сообщили правоохранители, школьница училась в местной школе под вымышленным именем. После совместной работы служб из двух штатов ребёнка взяли под защиту.

В полиции подчеркнули, что такие случаи происходят редко, однако именно взаимодействие разных ведомств помогло выйти на след и завершить поиски. Дополнительные подробности пока не раскрываются из-за возраста ребёнка и продолжающегося расследования.

Ранее Life.ru рассказывал, как россиянка встретилась с пропавшим 40 лет назад в Афганистане сыном. Мужчина оказался в плену у душманов, чудом выжил и смог выбраться на свободу, после чего женился на местной девушке, сменил имя и принял ислам.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Общество
