«Давай хоть обнимемся»: Россиянка встретилась с пропавшим 40 лет назад в Афганистане сыном

Бывший советский военнослужащий Сергей Краснопёров впервые прилетел в Россию после своего 40-летнего пребывания в Афганистане, когда самовольно сбежал из своей войсковой части. Мужчина оказался в плену у душманов, чудом выжил и смог выбраться на свободу, после чего женился на местной девушке, сменил имя и принял ислам. RT показал кадры первой встречи Сергея с матерью в родном Кургане.

Бывший советский военный 40 лет провёл в Афганистане и сейчас вернулся в РФ. Видео © RT

«Привет, дорогой сыночек. Давай хоть обнимемся, что ли. Ты мой сладкий», — сказала со слезами на глазах женщина при встрече с сыном.

По словам Сергея, его призвали в армию в 1938, служить отправили в Афганистан. Однако у мужчины случился конфликт с сослуживцами, и он покинул часть, не выдержав побоев и решив добраться до дома. Попав в плен, он уже не верил что выберется, его держали в кандалах в пещере, но душманы сохранили ему жизнь и женили на местной жительнице. Сейчас Сергею 60 лет, у него шестеро детей в Афганистане и двое внуков. Там ему пришлось взять новое имя — Нурмомад.

«Когда советские войска ушли из Чагчарана, я узнал об этом, конечно, но сам уйти не мог — Чагчаран находится в центре Афганистана, я бы сам никуда не добрался. А в Афганистане началась гражданская война», — поделился Сергей с журналистом RT.

Позже советский консул пытался помочь Сергею. Но мужчина наотрез отказался, потому что не хотел бросать жену с детьми. Кроме того, в СССР мужчину могли надолго посадить в тюрьму за дезертирство. Сейчас он работает в компании государственного энергоснабжения Афганистана, числится механиком на дизельных генераторах. В Россию Сергей приехал на три месяца увидеть мать, у него нет российского паспорта. Он признался, что скучает по родине, но готов к переезду только с семьёй и очень хочет получить помощь властей РФ в получении паспорта.

«Да, я родился в России, моя Родина в России, но когда я оказался в Афганистане, необходимо было иметь паспорт, чтобы там работать. В мире тогда не было двойного гражданства. И мне пришлось подписать отказ от своего гражданства и взять паспорт Афганистана», — пояснил Сергей.