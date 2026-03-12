Бабушка Эминема умерла от осложнений, вызванных раком

Семья знаменитого рэпера Эминема понесла утрату — из жизни ушла бабушка знаменитости Бетти Крёсин. Трагическую новость распространил портал TMZ.

Старушка скончалась 11 марта в своём доме в штате Миссури. Как уточняет источник, женщина боролась с раком груди, и именно осложнения, вызванные онкологией, стали причиной её смерти. Бетти было 87 лет.

На данный момент рэпер никак не прокомментировал случившееся. СМИ пишут, что во время последних вздохов Бетти, Эминем не находился рядом с ней. Отношения с роднёй у музыканта были натянутые — ещё в 2000х мать и бабушка заявляли, что перестали узнавать свою кровиночку после прихода славы.

Крёсин была матерью Дебби Нельсон, которая ушла из жизни несколько лет назад — в декабре 2024-го. Дебби также не смогли спасти врачи: она проиграла битву с раком лёгких.

