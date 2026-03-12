Руководителей оборонного завода на Украине поймали на краже $428 тысяч

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и СБУ в Днепропетровской области объявили о разоблачении коррупционной схемы. Руководители одного из государственных оборонных предприятий в апреле 2022 года организовали закупку алюминиевого проката по завышенным ценам. В результате этой махинации, когда товар был продан на треть дороже реальной стоимости, а государству был нанесён ущерб в размере более 19 миллионов гривен, что эквивалентно свыше 428 тысячам долларов.

По данным НАБУ, первый замдиректора одного из предприятий инициировал хищение средств, предназначенных для приобретения алюминиевого проката. В реализации своего замысла он привлек начальника одного из заводских отделов, который, в свою очередь, привлек директора компании-поставщика алюминиевого проката. Несмотря на готовность поставщика предложить продукцию по рыночной цене, по требованию заводских руководителей стоимость в коммерческом предложении была искусственно увеличена, что привело к продаже товара с наценкой в 33%.

Трое лиц обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о присвоении, растрате или завладении имуществом посредством злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание по данной статье составляет до 12 лет лишения свободы. Кроме того, руководителю заводского подразделения и директору коммерческой организации инкриминируется пособничество. НАБУ информирует, что в настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для всех фигурантов дела.

Ранее стало известно, что в Министерстве по делам ветеранов Украины выявили хищение свыше 600 тысяч долларов. Эти деньги были выделены из бюджета на социальную помощь инвалидам I и II группы, получившим ранения в ходе боевых действий.