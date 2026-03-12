Владимир Путин
12 марта, 18:19

Клебо увезли на скорой после падения на Кубке мира

Йоханнес Клебо. Обложка © Михаил Терещенко/ ТАСС

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в массовый завал во время полуфинала спринта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Инцидент произошёл примерно через полторы минуты после старта гонки.

Первым на трассе упал американец Бен Огден. Его падение спровоцировало цепную реакцию — равновесие потеряли сразу несколько спортсменов. В завале оказались как минимум четыре лыжника, среди них и Клебо.

Норвежец при падении ударился затылком о землю. После инцидента он держался за голову и не смог продолжить гонку. Сообщается, что спортсмен покинул трассу в сопровождении организаторов соревнований. На носилках его переложили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Победу в финале одержал соотечественник Клебо Ансгар Эвенсен.

Ранее Life.ru сообщал, что норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт заняли первое место в командном спринте на Олимпийских играх в Италии, пройдя дистанцию за 18.28,98. Для Клебо это уже пятая победа на нынешних состязаниях и десятая за всё время карьеры.

