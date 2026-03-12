Владимир Путин
12 марта, 18:25

На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице, больше 100 человек эвакуированы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

В гостинице на северо-востоке Москвы произошёл пожар. По предварительным данным, несколько человек оказались заблокированы огнем и нуждаются в помощи. Из здания эвакуировано 120 постояльцев.

По информации SHOT, ЧП случилось в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе. Предварительно, возгорание произошло в одном из номеров на втором этаже здания. В настоящее время наблюдается открытое пламя. Очевидцы сообщают, что ряд постояльцев оказались заблокированы внутри и не могут самостоятельно эвакуироваться. Ведутся спасательные работы. Для ликвидации пожара и оказания помощи задействованы дополнительные пожарные подразделения.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Нижегородской области. Пожар на 48 кв. метрах потушили, но спасти детей не успели — найдены тела пятилетней девочки и семилетнего мальчика.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

