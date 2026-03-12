Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области, возбуждено дело

Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском, сообщили в пресс-службе ростовского СК. Возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на территории местного стекольного завода. Все пострадавшие — рабочие, они получили повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полностью сгорело здание школы. Пострадавших нет. Что стало причиной страшного пожара, неизвестно.