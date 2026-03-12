Владимир Путин
12 марта, 10:24

Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке выросла до 3,8 тыс. кв. м

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somsak suwanput

Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края увеличилась до 3,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

К тушению привлечены крупные силы: на месте работают 257 человек и 69 единиц техники. Также задействован пожарный поезд.

Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево, работает ПВО
Возгорание началось утром 12 марта после падения обломков беспилотников. Изначально площадь пожара оценивалась примерно в 150 квадратных метров, однако затем огонь быстро распространился.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

