Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке выросла до 3,8 тыс. кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края увеличилась до 3,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

К тушению привлечены крупные силы: на месте работают 257 человек и 69 единиц техники. Также задействован пожарный поезд.

Возгорание началось утром 12 марта после падения обломков беспилотников. Изначально площадь пожара оценивалась примерно в 150 квадратных метров, однако затем огонь быстро распространился.